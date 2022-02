Teenetemärgi kavaler Piia Tamm: Ida-Virumaa on mulle väga tähtis

Piia Tamm muutus seda uudist kuuldes väga emotsionaalseks. "Issake, ma ei oska küll midagi öelda, ma olen lihtsalt nii tänulik," ütles ta ja lisas, et nii filmifondi kui ka kontserdimaja töö on suured koostööprojektid. "See on ühelt poolt Ida-Virumaa hüvanguks, aga teiselt poolt ka koostöös Ida-Virumaa ja paljude teiste inimestega."

"16 aastat kontserdimajas on olnud see, mille raames on tehtud väga palju erinevaid projekte, oleme kaks korda võõrustanud ka presidendi vastuvõttu, aga samal ajal oleme olnud ka ühed maakonna suurimad noorte tööandjad ning olen näinud, kuidas see töö kultuuri juures on muutnud nende elu," ütles Tamm ja lisas, et see töö on andnud neile noortele kogemusi, julgust, ettevõtlikkust ja meeskonnatöö oskust.

"Tore on ka see, et Eesti Kontserdi meeskonnaga koostöös oleme muutnud väga palju Ida-Virumaa kuvandit, tuues siia erinevaid festivale," ütles ta ja kinnitas, et oluline on seegi, et Ida-Virumaale jõuavad pidevalt orkestrid ja rahvusvahelised esinejad. "See, et siinne elukeskkond on muutunud värvikamaks ja mitmekesisemaks, on tervikuna väga vajalik," sõnas Tamm, rõhutades, et Ida-Virumaa on talle väga tähtis.