Mati Küti näitus "Kulunud hämarik" on ainest saanud unenäomaailmast

Valdavalt on Haus galeriis väljas Mati Küti teosed ajavahemikust 2017 kuni 2022. Kütt on saanud ainest nii lemmikautoritelt, kirjanik Mati Undilt ja Itaalia režissöörilt Paolo Sorrentinolt kui ka meid ümbritsevast õudusest.

Küti sõnul oleme me loodusega tihedalt seotud ning ei saa ilma kuidagi hakkama. "Siin on ka seeria lõpus vihje sellisele budistlikule filosoofiale, et kõik see inimeseks olemise tarkus võiks olla: hoolige ja et ei peaks tapma," rääkis Kütt "Aktuaalsele kaamerale".

Mati Kütt tunnistas, et võtab unenägudest tihti ainest ning unenäod aitavad tal maailmas peituvat õudu ja headust ühe pildi peale sobitada. Ka teosel "Valguse painutamise vabrik" peegeldub kunstniku unenäomaailm.

""Valguse painutamise vabrik" on, ma ei taha detaili minna, aga paljudes unenägudes, nii nagu siin ka loominguliselt näha, on minu jaoks sellised väga avarad väljad, mis peidavad vahel ka tihnikuid. Ma seda rohkem lahti ei taha rääkida, sest kes tunneb füüsikat, see teab, kuidas valgus käitub ja kuidas ta ei käitu," selgitas Kütt.

Äsja aasta kunstikriitiku stipendiumi pälvinud Aleksander Metsamärt plaanib avaldada aasta jooksul ühe kunstiarvustuse nädalas. AK kultuuriuudised palusid temalt Mati Küti näituse kohta välkarvustust kaamera ees.

"Väga tore, sellise sürrealistliku unenäolise üldmuljega maalinäitus. Väga toredad on mõned pindade lahendused, kuigi läbi telekaamera tundub klassikalise maalilisi tehnikaid kasutava näitusena, siis alt korruselt leiab ka meeldivat assamblaaži," kirjeldas Metsamärt.