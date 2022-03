Mäetamm protsendikunstist: on osa kunstnikke, kes suudavad seda väga hästi teha

Marko Mäetamm selgitas, et tema on osalenud korduvalt protsendikunsti konkurssidel, võita on tal õnnestunud kaks korda. "Mõlemal korral on tööd valminud ka ikka maali meediumis, ega üle oma varju ei hüppa," tõdes ta ja lisas, et enamasti määravad konkursid juba täpselt ära, milline on selle hoone spetsiifika. "Tavaliselt blokeerib see kunstniku täielikult ära, enda kogemusest võin öelda, et see on peaaegu idee surm, kui sa tead, mis teema peab olema."

"Mulle on öelnud keegi ka seda, kes protsendikunstiga lähemalt seotud on, et ignoreeri seda nõudmist ja tee ikka, nagu on, sest tegelikult sobib ju kõik, kuna hea kunstiteos on nagu konteiner, sinna sobivad igasugused tõlgendused sisse," sõnas Mäetamm ja lisas, et on teatud hulk kunstnikke, kes suudavad oma idee integreerida suurepäraselt sellesse kohta ning on seetõttu ka protsendikunsti konkurssidel edukamad.

Protsendikunst tähendab seda, et seaduse kohaselt tuleb avalikesse hoonetesse tellida ka kunsti, mis moodustab hoone ehituskuludest ühe protsendi. Viimase kümne aastaga on tänu protsendikunstile Eestisse rajatud üle saja kunstiteose.