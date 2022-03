ERM-i uue raamatu sisse koondus 151 rahvarõivakomplekti

Eesti Rahva Muuseumi kirjastuselt ilmus mahukas rahvarõivaraamat "Rahvarõivas on norm", mille kaante vahele on koondatud 151 rahvarõivakomplekti. Esindatud on kõik eesti kihelkonnad, lisaks on näiteid ka siinmail elanud rahvusrühmade rõivaaidast, nagu rootsi talupojad ja Peipsiääre vanausulised.