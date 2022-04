Klubis D3 esineb house-muusika legend Todd Terry

Todd Terry on üks produtsentidest, kes aitas 1980. aastatel kujundada New Yorgi house-muusika skeene. Tema produktsioonides kohtuvad klassikaline disco, Chicago house'i kõla ja hip-hopi elemendid. Suurt osa Terry varasest loomingust peetakse verstapostiks nii progressiivse kui ka kaasaegse deep house'i arengus.

Terry on muuhulgas töötlenud selliste bändide nagu Jungle Brothers, Everything But The Girl, The Cardigans, Garbage ja The Lightning Seeds lugusid.

Ta on ka viimasel aastatel kümneid singleid avaldanud, tema seni värskeim lugu "Rocket Science" ilmus reedel: