Klubis D3 esineb Briti produtsent ja DJ Seamus Haji

90ndate keskpaigast saati on Seamus produtseerinud erinevate nimede all muusikat, tema tuntumad lood on "Race Of Survival", "2000 Black", "God's Child", "Ya Underwear" ja "Love The Way You Move". Ta on remix'inud paljude tuntud artistide lugusid, Briti tantsumuusika tabelisse jõudis tema töötlus Indeepi loost "Last Night a DJ Saved My Life" ja edukas oli ka remix Booty Luvi palast "Boogie 2nite".

Haji on teinud koostööd mitmete tuntud artistidega, nende hulgas näiteks Mariah Carey, Rihanna, Moby, Mika, Jamiroquai ja Estelle, samuti on ta tuuritanud koos Hed Kandi ja plaadifirma Defectediga. Haji veab ka plaadifirmat Big Love, mille alt produtseerinud ja miksinud üle 400 singli.

D3 uksed avanevad 22. aprillil kell 23.00. Lisaks Seamus Hajile astuvad üles ka Rulers of the Deep ja Dave Storm.