TMW avalikustas kahe linna ühendfestivali muusikaprogrammi esinejad

TMW toimub kolmapäevast reedeni, 4.–6. maini Tallinnas ja nädalavahetusel, 7.–8. mail Narvas. Viiendat sünnipäeva tähistav Station Narva esitleb laupäeval, 7. mail Kreenholmi manufaktuuris festivali pealava. Tallinn-Narva ühendfestivaliga tähistatakse ühtsust ja koosolemist.

Festivali muusikaprogrammis esineb 175 artisti 28 riigist Euroopast, Kanadast, USAst ja Aafrikast. Tallinna kontserdid toimuvad 5.–6 mail vanalinnast Telliskivi Loomelinnakuni. 7. mail avaneb muusikasõpradel võimalus külastada ka Eesti idapoolseima linna kontserdipaiku Rugodivi kultuurimajast Ro-Ro klubini. Kokku toimub kahes linnas 28 esitlusõhtut ja hulk päevaseid kontserte.

Muusikafestivali avab neljapäeval, 5. mail kell 16 Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku väljakul tasuta kontserdiga Ukraina popstaar Ivan Dorn, kes saabub Eestisse, et tervitada siin nii festivalipublikut kui ka kaasmaalastest Ukraina sõjapõgenikke.

Avaõhtu üks muusikalisi etteasteid toimub vanalinnas Püha Katariina kirikus, kus kõlab Rootsi helilooja ja avangardmuusiku Maria W Horni teos "Dies Irae" autori ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori esituses.

Jazziklubi Philly Joe's Tallinn alustab neljapäeval oma kaheõhtust muusikamaratoni, tuues klubisse plejaadi värskeid artiste Eesti Alfa Collective'ist Austraalia power jazz'i bändi Brekky Boy'ni.

Telliskivi Loomelinnaku Vaba Laval esinevad vaheldumisi Aafrika päritolu artistid ning Viljandi pärimusmuusika festivali lemmikud. Africa NOW! kava ulatub Tansaania neo soul'i tõusvast tähest Tofa Jaxx Etioopia-Ukrainia hiphopi sõsarate trioni Fo Sho ning pärimusfestivali esindusrivis on nii Duo Ruut kui ka Eesti-Ukraina ansambel Svjata Vatra.

Erinevate Tubade Klubis toimuv Fenno-Ugria õhtu esitleb soome-ugri rahvaste muusikapärandit, laval nii Ruhnu saare trio saarel elanud rootslaste pärandi stiliseeringutega kui ka Soome Suistamon Sähkö vanade Karjala tantsulugude töötlustega. Fenno-Ugria õhtu juhatab ühtlasi sisse väikseid ja ohustatud keeli väärtustava ÜRO rahvusvahelise põliskeelte kümnendi (2022–2032) Eestis.

Tulevikumuusika klubiööl Soda POP lokaalis Uus Laine esinevad teiste seas hüperpopi leibli PC Music artist Caro<3 Inglismaalt, R&B stilist MANX Rootsist ja eesti etenduskunstnik Florian Wahl. Sveta Baaris esinevad talendid meilt ja mujalt – Islandi bändist Kaelan Mikla Eesti muusiku Mannani. F-hoone musta saali Indie Shuffle peo täidavad artistid kogu Euroopast, nende seas eestlastest helikunstnik Liis Ring ja superstaarisaate võitja Alika Milova. Avaõhtule paneb punkti teknoklubis HALL peosari ISU.

Reede, 6. mai jätkub pealinnas 13 kuraatorõhtuga. Vanast vagunidepoost klubiks ehitatud D3 toob kokku Röövel Ööbiku ja pärast seitset aastat pausi publiku ette taas astuva 22-Pistepirkko. Neid toetab põhjanaabrite uue põlvkonna bände Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS?.

Tartu muusika- ja videoproduktsioonimaja Ö Stuudio kureeritaval Tartu 2024 esitlusõhtul klubis Uus Laine kohtuvad teiste seas Mari Kalkun ja Ö Stuudio asutaja Martin Kikas kavaga "Hum of Tartu" ning produtsent DEW8 ja Eesti noor räppar Väike PD. Kohapeal valmib otsestriimina ka ÖTV veebi-episood, mida juhib Londoni plaadifirma Blah Records boss Lee Scott.

Eesti kooriühingu esitlusõhtul Katariina kirikus toob kammernaiskoor Musamari publikuni Mart Saare ja Veljo Tormise rahvaviisi sugemetega loomingu, mida saadavad Maria Eloneni ja Kristjan Lume improvisatoorsed flöödisoolod.

PopSpoti esitlusõhtul Tallinna Vaba Laval astuvad üles nimed Eestist ja Lõuna-Aafrika Vabariigist – Nublust elektroonilise muusika duo Wateva, Johannesburgi hiphopmuusiku Costa Titchi ja naisräppari Moozlie'ni. Fotografiska Tallinna keskuses toob muusikaagentuur Warner Music Live lavale kodumaised produtsendid ja muusikud Karl Killingust Raul Ojamaani.

Erinevate Tubade Klubi (ETK) Made in Canada programmis kuuleb kuut artisti, nende seas Arcana Kings. F-hoones peab Läti kunsti- ja muusikafestival Skaņu Mežs oma 20. aasta juubelit, laval nii Maarja Nuut kui ka lõunanaabrite aastaid tagasi TMW-il Mona De Bo nime all esinenud kitarrist Edgars Rubenis.

Rändava kultuurifestivali Võnge laval Telliskivi Rohelises saalis esinevad teiste seas Eesti popi tegijad Púr Múdd ja Daniel Levi ning noor progepopi viisik Neon Fir. Rühmitus Oopus esitleb Fotografiskas taas folktroonikalava, kuhu astuvad nii nad ise kui ka ansamblist Trad.Attack! tuntud Tõnu Tubli ühemeheorkester. Sveta Baaris esitleb üritustesari Dark Disko post-pungi ja tumedamate tantsubiitide valikut, eesotsas DJ ja produtsent Djedjotronic Prantsusmaalt.

Von Krahli metal'i laval on kohal nii peagi uut kauamängivat lubav Eesti müraroki ansambel Zahir kui ka Soome elektro-metal'i grupp Khroma. Plaadipood World Clinic toob lokaali Kivi Paber Käärid roki eri varjundeid meilt ja mujalt -- EMA 2022 aasta rokialbumi laureaadist The Boondocks kuni Optimo leibli all tegutseva Norra disko-punk-funk bändini Sex Judas feat. Ricky. Klubis Hall ootavad festivalikülalisi nii klubi residendid Micaela Saraceno ja Katja Adrikova kui ka Itaalia teknoprodutsent ja DJ Neel.

Laupäeval, 7. mail jätkub TMW Narvas, kus muusikaprogrammi juhatab Issanda Ülestõusmise peakirikus sisse helilooja Arvo Pärdi teoste kava "Anna meile rahu" Eesti filharmoonia kammerkoori esituses ja Tõnu Kaljuste juhatamisel.

Festivali keskuseks Narvas saab Vaba Lava Linda 2 kultuurikeskuses. Pealaval astuvad üles nii räppar Gameboy Tetris koos sõpradega, kes sai Narvas tuntuks paar aastat tagasi koostöös nubluga sündinud looga "Für Oksana", ning folgitähed Trad.Attack!, Mari Kalkun ja Curly Strings.

Kultuurimajas Rugodiv liituvad ühiskavaks Uku Suviste ja Narva Linna sümfooniaorkester dirigent Anatoli Štšura juhatamisel. Publikule pakutakse ka võimalust külastada Kreenholmi kontorit ehk Narva Gate'i kärestikuvaatega tööruume, kus annavad kontserdi Duo Ruut ja Tuulikki Bartosik. Kreenholmi direktorimajas asuvas Narva kunstiresidentuuris tuleb esmaesitusele Narva ja Tallinna linnahelidel põhinev teos "Themes For Great Cities: Tallinn & Narva", järg mullusel TMW-l esitletud Tallinna heliribale.

Laupäevase kontserdikava ja kogu festivali muusikaprogrammi lõpetab järelpidu legendaarses jõeäärses Ro-Ro klubis, kus Ida-Viru festival Mägede Hääl esitleb kahel laval enam kui tosinat artisti, audiovisuaalduost Vera Vice etenduskunstniku Valge Tüdrukuni ning Sloveenia müraroki bändist Lelee kuni Raul Saaremetsa ja Ivar Murdi varajaste hommikutundideni kestvate DJ-settideni.

Majesteetlikus Kreenholmi manufaktuuris oma viiendat sünnipäeva tähistava Station Narva festivali esitletava TMW pealava programm avalikustatakse eraldi.

Lisaks õhtusele programmile kõlab muusika Narva parkidest hoovide ja rulapargini ka päevasel ajal, esinevad nii Marten Kuninga ja Robert Linna duo, räppar-produtsent Fenkii kui ka Narva artistid Propaza ja Pale Alison. Narva linnaprogramm pakub külalistele ka kunsti, avalikke vestlusi, rännakuid ja ekskursioone. Pühapäeval. 8. mail tähistatakse pargikontserdi ja aiapiknikuga emadepäeva, istutatakse Narva kogukonnaaias ühiselt taimi ja võetakse Narva kombe kohaselt aega koos olla ja juttu puhuda.