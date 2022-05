Tuulikki Bartosik avaldas singli "Reval: Pettäsaamislugu"

Bartosiki loomingu keskmes on seni olnud akordion, värske singli ülesehitus lähtub aga hoopis väiksekandlest ning sellel loodud heliefektidest. Oluline osa on ka sõnadel, mis sündisid vahetult muusika loomise ja salvestamise ajal. "Võru keeles laulmine juhtus spontaanselt. Veetsin lapsena palju aega Võrumaal vanavanemate juures ja ühtäkki leidsin end vaatamast lugu iseendast, kuid kõrvaltvaataja rollis. Ma polnud seda varem kogenud, see tunne oli uudne ja isegi natuke hirmutav," selgitas Bartosik.

"Uue plaadi materjali puhul olen komponeerimise faasi lisanud ka heliefektidele ja elava esituse helindamise võimalustele mõtlemise, et hiljem publikule esitamise juures tekiks loominguliselt sujuvam tervik," mainis muusik.

Singli kaanepildiks on fragment Kristi Kongi maalist "Pimeduse ja valguse piiril". Koostöö kunstnikuga jätkub ka albumit tehes. "Koostöö Kristi Kongiga on olnud puhas rõõm. Iga kord, kui Kristi töid uuesti vaatan, leian varem märkamata jäänud nüansse nii värvides kui ka kontseptsioonis", sõnas ta ja lisas. et talle meeldib teha valdkondadeülest koostööd. "Tegelikult oleme ju kõik loojad ja inspireerime üksteist."