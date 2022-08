Tuulikki Bartosik avaldas singli "London"

Võrumaalt pärit ning Eestis ja Rootsis aktiivselt tegutseva Tuulikki Bartosiki novembris ilmuv album "Playscapes" on muusiku sõnul rahvusvahelisema tegevusulatusega kui ta varasem looming. Albumi kolmas singel "London" viib kuulaja suurlinna seiklema.

"Sõitsin ühel päeval Londonis metrooga lennujaamast linna kell neli hommikul ja need varahommikused hääled inspireerisid mind kirjutama muusikapala, mille põhjaks on metroos salvestatud helid," krieldas Bartosik.

Tuulikki Bartosik on välja andnud kuus täispikka albumit ja kaks lühialbumit. "Playscapes" on muusiku kolmas sooloalbum, mis ilmub digitaalsetele muusikaedastusplatvormidele novembris. Albumi kaasprodutsent on Sander Mölder ning singli "London" mixis ja masterdas Siim Mäesalu. Eesti publikule esitletakse plaati 14. jaanuaril Fotografiskas.