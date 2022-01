Muusik Tuulikki Bartosik tuli välja uue looga "Robertsfors"

"Mul on klassikalise muusika taust, aga mu lemmikmuusika hulka on aastaid kuulunud ka näiteks death metal ja EDM. Siiani olen oma loomingus neid stiile vältinud, võib-olla ainult klassikal, džässil ja folgil olen võimaldanud omavahel natuke flirtida," ütles artist.

"Nüüd lasen kõigel vabalt tulla ja vaatan kuhu see mind viib. Lähtun helimaailmast ja lõpututest võimalustest, mida meloodiabassidega akordion pakub," lisas muusik.

Rohkem kui aasta tagasi sattus Bartosik esimest korda Põhja-Rootsis asuvasse Robertsforsi randa ja oli selle koha ilust lummatud.

"See oli selline rahulik ja meditatiivne olek. Männimets mustikatega, avar ja lõputu meri, imeilus päikeseloojang selle kõige taustal. Viibisin seal paar päeva telkides ja seda ilu nautides. Tekkis tunne, et ka meie räsitud maailmas on kõik võimalik." Kõik need tunded kirjutas Bartosiki muusikasse ja kasutas lugu lindistades rannal salvestatud helisid.

Singli kaanepildiks on fragment Kristi Kongi maalist "Pimeduse ja valguse piiril". Koostöö kunstnikuga jätkub muusikul ka albumit tehes. "Kristi maalid on tohutult mitmepalgelised ja loovad ning kui rääkisime koostööst, siis oli tugevalt tajuda, et see kõik on meile mõlemale jõudu andev."

Tuulikki Barotsiki albumikujundus Autor/allikas: Kujundus Piret Parrest, fragment Kristi Kongi maalist

Tuulikki Bartosiki lugu "Robertsfors" saad kuulata siit: