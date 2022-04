Helen Sildna pälvis auhinna Kesk- ja Ida-Euroopa festivalilt Budapest Ritmo

Tallinn Music Weeki asutaja Helen Sildna pälvis rahvusvahelise Budapest Ritmo auhinna panuse eest Kesk- ja Ida-Euroopa muusikavaldkonna rahvusvahelise koostöö edendamisse. Auhinda üle andes öeldi, et Sildna on teinud TMW-st ühe mõjukaima sündmuse muusikatööstuses.

Budapest Ritmo on Kesk- ja Ida-Euroopa suurim maailmamuusika festival ja muusikavaldkonna foorum, mis tunnustab valdkonna esindajate märkimisväärset panust regiooni maailmamuusika toetamisel.

Budapest Ritmo auhinnaga kaasneb personaliseeritud vinüülplaat võitjaga isiklikult seotud artistide muusikaga ning eluaegne pääs kõigile Budapest Ritmo festivalidele ja üritustele.

Budapest Ritmo programmijuht Balázs Weyer ütles auhinda üle andes: "Kui Tallinn Music Week 14 aastat tagasi loodi, ei osanud me arvata, et oleme tunnistajaks hetkele, millest saab pöördepunkt Eesti ja Kesk-Ida-Euroopa regiooni suhetele rahvusvahelise muusikavaldkonnaga. Helen teadis aga täpselt, mida tegi ning tema pühendumus on tänaseks muutnud meie regiooni muusikaelu jäädavalt, kasvatades Tallinn Music Weekist ühe mõjukaima ülemaailmse muusikatööstuse kohtumispaiga, mis on meid kõiki inspireerinud oma uuenduslikkuse, muusikavaliku ning konverentsi mõtte- ja kontaktivahetustega."

Helen Sildna sõnas auhinda vastu võttes: "Olen sügavalt liigutatud ja see on suur au. See on minu jaoks ka selge sõnum, et peame koostööd Kesk- ja Ida-Euroopas järgnevatel aastatel veelgi tugevdama."

2022. aastal käivitas Budapest Ritmo koostöös 14 Euroopa muusikafestivaliga Euroopa maailmamuusika esitlusfestivalide toetusplatvormi UPBEAT, eesmärgiga toetada Euroopa uute artistide jõudmist rahvusvahelistele festivalilavadele. Algatuse partnerite seas on nii Tallinn Music Week kui ka mainekas rahvusvaheline maailmamuusika sündmus WOMEX.

Auhind anti välja neljandat korda. Varasemad Budapest Ritmo auhinna võitjad on WOMEXi asutaja ja juht Ben Mandelson, ajakirja Songlines peatoimetaja Simon Broughton ja Førde Festivali asutaja Hilde Björkum.