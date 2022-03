Sildna TMW muudatustest: mõned artistid esinevad ainult Tallinnas, teised vaid Narvas

Tallinn Music Week toimub sel aastal nii Tallinnas kui ka Narvas. Miks?

Me tahame sellega tähistada ühtsust ja me tahame tähistada sellega, et Eesti ja Euroopa on täpselt nii tugev, kui hästi me suudame kokku hoida. Ma usun, et praegusel ajal on Eestis ka see väga oluline, et me oma kogukonnas saaksime hästi läbi ja samamoodi on oluline ka see, et Narva, mis on Eesti suuruselt kolmas linn, oleks kultuurpakkumiselt võrdväärne ka Tallinna ja Tartuga. Sel aastal me tähistame ka Station Narva viiendat sünnipäeva, seetõttu tekkiski mõte, et mida keerulisem aeg, seda rohkem tuleb jõud liita ja koos midagi ilusat teha.

Kas see tähendab, et Station Narvat ikka toimub või toimuvadki nüüd koos?

Nad toimuvad praegu koos, aga Station Narva toimub sügisel eraldi ka.

Kuidas kava jaotub?

Kolmapäeval, neljapäeval, reedel toimuvad sündmused Tallinnas, neljapäevane muusikaprogramm saab alguse Ukraina tuntud artisti Ivan Dorni kontserdiga, millega toimub ka toetusavaldus Ukraina inimestele. Reede hommikul avame konverentsi Tallinnas ja toimuvad ka kontserdid Tallinnas ja laupäeval kolib kogu muusikatööstuse konverents Narva Objekti multimeediakeskusse ja kontserdiõhtu avab Narvas Arvo Pärdi kava, mis on pühendatud rahule, Tõnu Kaljuste ja Filharmoonia kammerkoori esituses Narva Vene kirikus.

Pärast seda jätkub kontserdi- ja muusikaprogramm Narva kontserdipaigus, Rugodivi kontserdimajast pealavani Kreenholmi manufaktuuris ja pühapäeval, 8.mail tähistame emadepäeva pikniku, kontserdi ja EV100 pargis taimede istutamisega.

Kas artistid jagunevad ka vastavalt linnade vahel, kas mõned esinevad vaid Narvas ja teised Tallinnas, kas see muusikaline kava lüüakse pooleks?

Muusikaline kava jaotub neljale päevale: neljapäev, reede Tallinnas ja siis laupäeval ja ka pühapäeval veidike Narvas, mõned artistid esinevad ainult Tallinnas, mõned ainult Narvas. On mõned üksikud artistid, kes esinevad kahes linnas, aga festivali publikul on võimalus kogeda kontserti kas ühes või teises linnas.

Ideaalis me loodame, et on ka neid muusikahuvilisi, kes tulevad meiega kaasa mõlemasse linna. Elroniga on kokkulepe, et laupäeva öösel toovad öörongid tagasi Narvast Tallinna, et kes ei soovi tulla Narvasse lausa ööbima, saab pärast kontserte ka Tallinna tagasi.

Kas esinejaid võib ka juba välja hüüda?

Esinejad me avalikustame teisipäeval, aga kaks olulist esinejat meie jaoks on avalikud, need on neljapäeval esinev Ukraina staar Ivan Dorn Telliskivi loomelinnakus ja teine on siis Arvo Pärdi teose ettekanne kammerkoori ja Tõnu Kaljustega. Aga artiste on kokku 150 umbes 35 riigist.

Mis saab Vene ja Valgevene artistidest, kellel on alati olnud TMW-l kindel koht?

Jah, kahjuks sel aastal Vene ja valgevene artistid ei saa esineda TMW-l, viimastel nädalatel on olnud kinnitusi, et Ukraina artist siiski saab tulla festivalile, aga ülejäänud tulevad Euroopast ja mujalt maailmast.

Kui vene bändid artistid on kolinud juba Euroopasse, siis see ju tegelikult ei välista, et neid saaks kutsuda? Nende kolimine ju näitab ka nende meelsust ja positsiooni.

Jah, venekeelne muusika, mis praegu baseerub Euroopas, ja on meil ju ka Eesti artiste, kes laulavad vene keeles, nemad on loomulikult teretulnud. Tore on selle kõige juures, et liitnud on Tallinn, kes just tänavu UNESCO muusikalinna tiitlit kandma hakkab, kui ka Narva linn, linnapea Katri Raik just ütles välja, et Narva asub kandideerima Euroopa kultuuripealinna tiitlile 2037. aastaks, ja meie raames esitleb oma programmi ka Tartu kultuuripealinn, nii et see on lausa Eesti kolme linna ühisaktsioon.