Festival Tallinn Music Week toimub tänavu nii Tallinnas kui ka Narvas

Festivali muusikaprogrammis esinevad kahes linnas ligi 150 artisti kogu maailmast, konverentsil Tallinnas Nordic Hotel Forumis ja Narvas loomeinkubaatoris OBJEKT osaleb üle 500 rahvusvahelise muusikatööstuse esindaja .

"Tallinn Music Week toimub tänavu 14. korda ja Station Narva tähistab sel aastal oma 5. sünnipäeva. Ühendfestivaliga kahes linnas tähistame koos tegemist ja koos olemist," kommenteeris TMW ja Station Narva peakorraldaja Helen Sildna. "Eesti on väike, meie tugevus on me ühtsus, mida keerulisem aeg, seda rohkem on vaja kokku hoida. Ilus, et äsja UNESCO muusikalinna tiitli võitnud Tallinn saadab muusikalise tervituse üle Eesti. Vägev, et Narva, Eesti suuruselt kolmas linn, on valmis meid võõrustama kontserdimajade, kultuuriklubide, linnaparkide, promenaadide ja kogu oma külalislahkusega."



"Muusika ühendab inimesi, muusika on üks parimaid poliitikahaavade ravijaid," ütles Narva linnapea Katri Raik. "Just seetõttu on Tallinn Music Week Narvasse eriti teretulnud ning on aeg selgelt välja öelda, et Narva teeb koos heade partneritega kõik endast oleneva, et Narvast saaks Euroopa kultuuripealinn 2037."



Muusikafestivali avab 5. mail Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus tasuta kontsert Ukraina staari Ivan Dorniga. TMW linnafestivali laste- ja noorteprogrammi koosloome töötubadesse on oodatud ka sõja eest põgenenud lapsed ja koolinoored. Ukraina muusikutele pakub TMW kahekuulist heliresidentuuri, mis võimaldab muusikutel koos peredega Eestis elada, siinsetes helistuudiotes muusikat teha ja Telliskivi Loomelinnakus töötada.

7. mai muusikaprogrammi Narvas juhatab Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus sisse helilooja Arvo Pärdi teoste kava "Anna meile rahu" Tõnu Kaljuste juhatamisel ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori esituses, 7. mai öösel liigub Narvast Tallinna ka Elroni öörong. Ühendfestivali viimasel päeval, 8. mail tähistatakse Narvas tasuta kontserdikava ja pikalaua-lõunaga emadepäeva.

TMW rahvusvaheline muusikakonverents toimub reedel, 6. mail Tallinnas Nordic Hotel Forumis ja laupäeval, 7. mail Narvas LINDA 2 kultuurikompleksis loomeinkubaatoris OBJEKT ja Narva Vaba Laval.

Festivali muusikaprogramm avalikustatakse teisipäeval, 29. märtsil. TMW linnaprogramm ja konverentsikava avalikustatakse järk-järgult märtsi ja aprilli jooksul.