Noblessneri valukojas toimub Tauno Aintsi teose "Helde puu" esmaettekanne

"Helde puu" on juba 2011. aastal valminud teos ja põhineb Ameerika autori Shel Silversteini südamlikul jutustusel. Varem on teost ette kantud ainult salvestatud kujul - 11 aastat tagasi Nargeni festivalil. Noblessneri valukojas saab teost kuulata esimest korda elavas esituses.

"Löökpilli ja rütmimuusika osakaal on selles väga-väga suur," tutvustas helilooja Tauna Aints. "Mis ei tee sellest rütmimuusikat või pop-muusikat, aga seosed selle maailmaga on sellel orkestriteosel hästi suured," lisas ta.

"Talle on sissekodeeritud, nagu raamatussegi, niisugune helgus, mis on eriline ja kui me alguses seda tantsuteatritükina 2011. aastal Naissaarel ette kandsime, siis me kandsime seda ette lindistatuna - nüüd on meil terve Tallinna Kammerorkester," rääkis dirigent Tõnu Kaljuste.

Teose inspiratsiooniks olnud Shel Silversteini raamatut "Helde puu" luges helilooja Tauno Aints esimest korda 11 aastat tagasi dirigent Tõnu Kaljuste soovitusel. "[Ta] räägib väga lihtsatest asjadest sügavuti - inimlikkusest ja kõigest sellest, mis on igapäevaselt meie ümber," lausus Aints.

Homsel esmaettekandel, 9. aprillil, loeb dirigent publikule kogu teose ette.