Temnikova ja Kasela galerii näitus sisaldab üht tundmatut

Inga Meldere on läti juurtega kunstnik ja restauraator, kelle näitusel Temnikova ja Kasela galeriis on teoseid, mis on inspireeritud tundmatu keskaegse nunna töödest. Näitus kannab pealkirja "Sinine hammas (Õde N.)".

"Inga töötab väga palju kihtidega, läbipaistvate kihtidega. Tema töödes on palju looduslikke pigmente. Minu arust see minimalism, kuidas ta iga aastaga aina julgemini jätab detaile välja, aina vähem flirdib otseselt vaatajaga – see on tähelepanu väärt. Samas iga teos õpetab sind ikkagi nägema," sõnas galerist Olga Temnikova "Aktuaalsele kaamerale".

Näitusel on väljas minimalistlikud ja loominguliselt laetud maalid ja graafilised lehed. Kuraator on Zane Onckule.

"Sinine hammas (Õde N.)" on avatud 5. juunini.