Karl Martin Sinijärve raamatusoovitused: August Komendandist Läänemere ruumi ajalooni

"Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant" (Eesti Arhitektuurimuuseum)

Koostaja Carl-Dag Lige

"Betoonist võlutud" üllatas mind heas mõttes. Eks ma natuke peljanud, et kas ma ikka viitsin ühe – olgugi tuntud ja eesti soost – ehitusinseneri elukäigu kohta väga pikalt ja süvitsi lugeda. Aga ei. Või, õigemini, jaa. Raamat on otsast otsani hästi komponeeritud, liigendatud ning eeskätt kirja pandud. Olgu tegemist essee, intervjuu või ülevaateartikliga, tühja juttu pole trükki lastud ning hästi põnev on lugeda isegi täiesti võõrastel teemadel. Eks see üks hea raamatu pointe ju ole – teha tundmatud teemad tuttavamaks.

Mulle endale meeldib muidugi kangesti, et teosel on lausa kaks eessõna ja lisaks veel sissejuhatus. Väljajuhatust pole, ent sellena toimivad elulugu, mahukas pildimaterjal, valitud tööde loetelu, register ja hulk muud huvitavat. Ja eeskätt muidugi põhimõte ise – kirjutada Eesti inimeste jaoks avaralt lahti üks kaasmaalane, kelle valitud eriala jättis ta tihtigi suurte nimede, olgu arhitektide või tellijate varju, ent kelle panus kümnetesse ja kümnetesse tähelepanuväärsetesse ehitistesse üle maailma oli enam kui poole sajandi kestnud loometöö vältel alati otsustava tähtsusega.

Ka intervjuud nii peakangelase enda, tema arhitektidest kolleegide kui pereliikmetega on tehtud professionaalselt ja korraliku ettevalmistusega – kujuneb pilt, mis igas mõttes kaaluka teose sisulist ettevõtmist igati õigustab. Betoonarhitektuuri ammuse austajana tunnen, et olen saanud raamatu, mis mu ilmapilti tõepoolest avardada suutis. Kiitus ja au!

Kui natuke tahta kriitiliseks minna, siis kaunis köide kippus juba esimesel sirvimisel sõna otseses mõttes liimist lahti minema. Võib-olla on siin tegemist delikaatse viitega, et iga kunstiteose taga peab olema lisaks kunstnikule ka oma Komendant, kes kannab hoolt, et lennukas mõte ka tegelikus maailmas toimiks ja püsiks, olgu siis tegemist hiigelhoonega või trükisega. Füüsiline objekt vajab ajas kestma jäämiseks insenerikätt. Rohkem insenere!

Hain Rebas "Sukeldumised. 16 etüüdi Läänemere ruumi ajaloost" (Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus)

Muljetavaldav koguteos valitud artiklitest ja uurimustest professor Rebase ajaloolaseteelt. Nooremad põlved teavad Hain Rebast pigem poliitiku ja ühiskonnategelasena, siit raamatust saab aga hea ülevaate tema aastakümnetepikkusest tegutsemisest Läänemeremaade ajaloo uurija ja tutvustajana. Ülevaade kusjuures on meeldivalt poliitikavaba, ehkki autori seisukohad ning veendumused on selgesti olemas. Nad lihtsalt ei ole esil. Ajaloo ärakasutamist oma ilmavaate promomiseks ei saa Rebasele küll kuidagi inkrimineerida.

Meeldiv on seegi, et eri kümnendeil kirja pandud töid ei ole kiputud tänapäevaseks toimetama, nad peegeldavad omi ajastuid ning toonasi teadmisi-võimalusi-vajadusi. Kogumik ei pretendeeri ka ülevaatlikkusele ega püüa olla populaarne sissejuhatav "lühiajalugu". Rohkem on ta fragmentaarium, pildistik Läänemereruumi lugudest läbi sajandite, et mitte öelda aastatuhandete. Keskendudes arusaadavalt siinsele keskajale, mis alati autori peamiseks uurimisteemaks olnud. Et aga nood pildistused on põhjalikud, omavahel paljuski seotud ning varustet ohtrate viidetega, siis tegelikult toimib raamat ka nö lühiajaloo formaadis päris hästi, kirjutades teatud ajalooperioodid või vaatenurgad lihtsalt üksikasjalikumalt läbi.

Samuti pole siin mingit kohustust lugeda järjest ja otsast otsani, vabalt võib valida erilist huvi pakkuvad palad ning ülejäänu ootele jätta. Või vastupidi, jätta põnevaimana tunduv osa viimaseks. Kena detailina märgin, et raamat on varustet lausa kahe eri värvides järjehoiupaelaga – sest ongi loodud selliseks, kus mitu lugu võivad loomuldasa ühekorraga pooleli olla. Soliidne, hariv ja huvitav lugemine.