Hans Christian Aavik: Puuri viiulikontserdiga loome ise traditsiooni

Äsja maineka Nielseni konkursi võitnud noore viiuldaja Hans Christian Aavik kannab ette Rasmus Puuri viiulikontserdi, mis on ka varem kõlanud.

"See on erakordne teos, Rasmus Puur on nii hästi kasutanud kõiki võimalusi. Ta on kirjutanud tsüklilise teose, kus on monoloogi, viha, armastust. Seal on kõik emotsioonid koos. Ja kuna Puuri kontserdil ei ole aastasadade pikkust traditsiooni, siis me saame ise neid traditsioone luua," sõnas noor viiuldaja "Aktuaalsele kaamerale".

Viiulikontserdi autor Rasmus Puur ootab Aaviku interpretatsiooni. "Alati on põnev vaadata, kuidas uus solist teose vastu võtab. Mida ta sinna endast paneb, kuidas ta seda näeb. Ootan väga suure põnevusega, kuhu Hans Christiani tõlgendus jõuab," ütles Puur.

Kontserdil kõlab ka Helena Tulve "Mäena vaikin ma paljust", Jüri Reinvere "Maria Anna, wach, im Nebenzimmer" (Eesti esiettekanne), Tõnis Kaumanni "Inglite linn" (maailma esiettekanne), Jonas Tarmi "Laulu eel" (maailma esiettekanne).

ERSO ees seisev Kaspar Mänd on Pärnu Linnaorkestri peadirigent.

Alates 1979. aastast peetud Eesti Muusika Päevad kannab tänavu nimetust "Teisiti". Festivali viimane päev pühapäev, 24. aprill.