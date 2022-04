Euroopasse lõksu jäänud kammerorkester Kiievi Solistid on jõudnud kontsertidega Eestisse

Kammerorkestri kontsertreis Itaalias algas 23. veebruaril ehk päev enne sõja algust. Sellest ajast alates on orkester reisinud mööda Euroopat, esitades oma kodumaa lugu muusika kaudu.

Kontserte on nad andnud nii Saksamaal, Šveitsis, Rootsis, Norras, Leedus ja Lätis. Eesti kontsertidel on kaasategev ka Eesti rahvusmeeskoor, kellega orkester esines esmaspäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas. Estonia kontserdisaalis saab neid näha kolmapäeval.

Dirigent Mikk Üleoja rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et tegelikult esitavad nad koos ainult ühte teost – Arvo Pärdi teost "Da pacem Domine", mille tekst on tõlkes "anna rahu meie päevadesse Issand, sest ei ole kedagi teist, kes meie eest võitleks, kui üksnes sina, meie jumal".

"Ei ole vist kaasaegsemat ega ajakohasemat teksti tänasesse päeva vaatamata sellele, et see tekst on sadu ja sadu aastaid vana. On väga huvitav kuulata, kuidas segunevad kirkad keelpillitoonid, just viiulid, mis mängivad kõrget selle meeskoori ümara kõlaga. See kõlapilt, mis kokku sünnib, on väga nauditav," lisas Üleoja.

Kammerorkestri kunstiline juht Anatoli Vassõlkivskõi ütles, et on väga meeldiv, et paljud kollektiivid nende kontsertidega liituvad. Selline koostöö annab alust rääkida, et muusika ühendab inimesi ja mitte ainult laval, vaid ka saalis.'

"Unistame tagasi koju minemisest kohe, kui kõik lõppeb, aga keegi ei oska ennustada, millal see võiks juhtuda. Mitte keegi," tõdes Vassõlkivskõi.