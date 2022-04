Helmut Jänes: õudusfilmi võetakse väga suure eelarvamusega

Festivali juhi sõnul on HÕFF-i üheks eesmärgiks žanrikino puudutavad eelarvamused ümber lükata. "Ma arvan, et õudusfilmi võetakse kuidagi väga suure eelarvamusega," ütles festivali juht Helmut Jänes. "On vaadatud päris suur hulk õudusfilme, nad ei ole olnud head ja inimestel on tekkinud arvamus, et õudusfilmid ongi sellised õlgu kehitama panevad, et milleks selliseid vaja on," rääkis ta.

"HÕFF-i üks missioone ongi näidata, milline on õudusfilm kaasajal, tänasel päeval ja samas on meil väga palju filme sellest õudusfilmi kuldajast 80ndatest, 90ndatest," tutvustas Helmut.

Alanud festivalil näidatakse muuhulgas ka esimest korda lühifilmide kogumikku "Õudne Eesti" ja Mart Sanderi õudus-krimifilmi "Kuues saladus".

Festivalil toimub Ukraina hüvanguks ka heategevuslik oksjon, kus müüakse Eestis vändatud filmidega seotud esemeid.