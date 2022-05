Raul Ojamaa: elektroonika on kogu aeg minu salakirg olnud

Raul Ojamaa ütles, et kuigi ta on aastaid tegutsenud eri bändides, mistõttu on olnud alati palju kohustusi ja muusikalisi tegemisi, siis koroonaperioodil oli järsku palju vaba aega ning unistus soolomaterjalist tõusis taas pinnale. "Siis ma hakkasingi kiirelt demosid üles kaevama enda arvutist, mis on sahtlisse jäänud, ja hakkasin ka juurde kirjutama," sõnas ta.

Tema sooloprojektis on kitarr ja elektroonika võrdselt tähtsad. "Kitarri puhul inspireerib mind erinevate efektide kasutamine, kasvõi arvutis kitarrisignaaliga millegi uue tegemine," mainis Ojamaa ja lisas, et talle on alati meeldinud kitarristid, kes on piire nihutanud. "Alates Jimi Hendrixist, kes hakkas stuudios kasutama võtteid, mida ei olnud varem kasutada, aga näiteks ka Tom Morello."

"Elektroonika on minu salakirg kogu aeg olnud, mulle meeldib see idee, et sa hakkad aatomitasemel mingit heli ehitama," tõdes ta ja kinnitas, et seal on võimalik teha saunde, mida ei saa akustiliselt luua. "Eriti veel, kui sa akustilise ja elektroonilise kokku segad, siis see on lõputu maailm."

Kuula Raul Ojamaa debüüt-EP'd "Inner Space":

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris 5. mail kell 20.00.