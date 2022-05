Veronika Portsmuth: mulle meeldivad silmapaistvad ehted

Portsmuthil on rõõm omada spetsiaalselt talle tehtud ehtekunsti Anneli Tammikult. "Ma oman kaelaehet, mis on ühtlasi praktiline, nimelt on see ka helihargihoidjaks. Mul on selle üle väga hea meel, see on praktiline ja hästi ilus."

Dirigent ütles, et on neid klassikalisi muusikuid, kes otsustavad olla väga minimalistlikud oma stiilielemente valides. "Mulle aga meeldivad silmapaistvad ehted."

Anneli Tammik, kelle loomingu äratuntav omadus on looduslähedased vormid, rääkis saates põgusalt oma visioonist, öeldes, et tema lemmikmaterjaliks on hõbe.