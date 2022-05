Taavi-Peeter Liiv avaldas uue albumi esisingli "Võluilm"

Taavi-Peetri sõnul leiab muusika mõjutusi nii pop-, indie- kui ka elektroonilisest muusikast ning seob selle üheks helisevaks tervikuks.

Liiv teatas, et tema lemmikud lood just need, mis on kirjutatud usaldades oma kõhutunnet, nii nagu ka äsja ilmunud "Võluilm". Lugu sündis möödunud suve kuumalaine ajal lühikese perioodi jooksul, mil ta põgenes palavuse eest jahedasse stuudioruumi.

"Võluilm" on salvestatud koostöös Peeter Salmelaga ja uus singel sai produtseeritud eesmärgiga austada 1970–1980ndate muusikalist pärimust. Sellest inspireerituna kasutasid muusikud Wurlitzeri elektriklaverit, LinnDrum trummimasinat ning vanu analoog-efektimasinaid.

"Kirss tordil oli minu sõber ja bändikaaslane Madis "Tursk" Aesma, kes pani loo oma bassikäikudega mõnusalt gruuvima," sõnas Taavi-Peeter.

Taavi-Peeter Liivi debüütalbum "Absurd" ilmus 2020. aastal. Uus album "Skorpion" mis ilmub 25. mail.

Suvel saab Taavi-Peetri muusikat kuulda näiteks Võnge ja Intsikurmu festivalide lavalaudadel.