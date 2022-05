Kultuuriministeerium ei luba Eesti Kontserdil lõpetada lepingut Peterburi Jaani Kirikuga

Ukraina sõja ja sanktsioonide tõttu ei ole aga Eesti Kontserdil võimalik vastutada hoone seisukorra eest ega tasuda igakuiseid halduskulusid umbes 12 000 euro ulatuses. Kultuuriministeerium otsib lahendusi kuidas lepingujärgseid kohustusi täita.

"See on kindlasti keeruline olukord sanktsioonide tingimustes neid tegevusi rahastada. Siinkohal teeme kindlasti koostööd nii välisministeeriumi, siseministeeriumi kui ka teiste oluliste partneritega," rääkis kultuuriminister Tiit Terik "Aktuaalsele kaamerale".

"Me peame seda otsima, millised on korrektsed võimalused. On ju ka see, et kõik pangas ei ole sanktsioonide all ja kui meil on kohustused, siis eestlaskonna huvides neid kohustusi me püüame ka kanda. Küsimus ei ole selles, et kasusaaja on vene föderatsioon, vaid kasusaaja on eesti kogukond," lisas ta.