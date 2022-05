The Black Keys avaldas uue albumi "Dropout Boogie"

Uuel albumil teeb The Black Keys koostööd muuhulgas Billy F. Gibbonsiga (ZZ Top), Greg Cartwrightiga (Reigning Sound) ja Angelo Petragliaga (Kings of Leon). Kuigi ansambel tegi varem tihedalt koostööd produtsendiga Danger Mouse, on see esimene kord, kui bänd on oma albumi loomeprotsessi kaasatud ka mitmeid uusi tegijaid.

The Black Keys on oma loomingu eest võitnud kuus Grammy auhinda, bändi kuuluvad Dan Auerbach ja Patrick Carney. "Dropout Boogie" on nende 11. album.