X!

ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

Muusika
ZZ Top
ZZ Top Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

22. juunil 2026 astub Tartu lauluväljakul üles Ameerika ansambel ZZ Top, kes on tänaseks tegutsenud üle 50 aasta.

Bänd loodi 1969. aastal ning ning nende klassikaline koosseis Billy Gibbons (kitarrid ja vokaal), Frank Beard (trummid) ja Dusty Hill (bass, vokaalid) püsis muutumatuna rohkem kui 50 aastat, mis andis ansamblile pikaajalisuse eest koha ka Guinessi rekorditeraamatus. Kui Dusty Hill 2021. aastal meie hulgast lahkus, võttis trios sisse koha nende pikaajaline kitarritehnik Elwood Francis.

ZZ Top on oma kireva karjääri jooksul välja andnud 15 stuudioalbumit ning müünud ligi 50 miljonit plaati. 2004. aastal valiti nad ka Rock and Roll Hall of Fame'i.

Eestis esineb ZZ Top viimati 1996. aastal, kui nad astusid üles festivalil Rock Summer.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:08

ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

19:00

Västrik filmist "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast": seal näeb kolmandat Eestit

18:56

Viljandi muuseumis avati näitus "Kuldaeg"

18:50

Saaremaa avati juba teine MTÜ-na tegutsev kogukonna raamatukogu

16:55

PÖFF-il saab alguse rahvusvaheline Ukraina toetusaktsioon

16:43

EKKM toob tuleval aastal tagasi Köler Prize'i

16:11

PÖFF-i esimese tänuauhinna pälvib Austria režissöör Jessica Hausner

16:07

Arvustus. Maailm ubustub üha enam

15:40

Piret Jaaks: hea näidendi kirjutamiseks peab teema autorit väga puudutama

13:51

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Jaan Aru "Ajust ja arust"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.11

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

19:08

ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

18.11

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

11:02

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

18.11

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

16:07

Arvustus. Maailm ubustub üha enam

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

18.11

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo