ZZ Top esineb tuleval aastal Tartus

22. juunil 2026 astub Tartu lauluväljakul üles Ameerika ansambel ZZ Top, kes on tänaseks tegutsenud üle 50 aasta.

Bänd loodi 1969. aastal ning ning nende klassikaline koosseis Billy Gibbons (kitarrid ja vokaal), Frank Beard (trummid) ja Dusty Hill (bass, vokaalid) püsis muutumatuna rohkem kui 50 aastat, mis andis ansamblile pikaajalisuse eest koha ka Guinessi rekorditeraamatus. Kui Dusty Hill 2021. aastal meie hulgast lahkus, võttis trios sisse koha nende pikaajaline kitarritehnik Elwood Francis.

ZZ Top on oma kireva karjääri jooksul välja andnud 15 stuudioalbumit ning müünud ligi 50 miljonit plaati. 2004. aastal valiti nad ka Rock and Roll Hall of Fame'i.

Eestis esineb ZZ Top viimati 1996. aastal, kui nad astusid üles festivalil Rock Summer.