EKKAK-i New Yorgi residentuurikonkursi võitis Taavi Suisalu

Rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid kuraatorid koosseisus Jonatan Habib Engqvist, Kari Conte ja Karin Laansoo, hindas Taavi Suisalu taotluse puhul tugevat portfooliot ja varasemaid projekte. Žüriile avaldas muljet Suisalu kunstnikupraktika laiahaardelisus, teaduspõhisus ning eksperimentaalsus. ISCP residentuur võimaldab kunstnikul võtta aega senise loomingu analüüsiks, uute ideede väljatöötamiseks ning New Yorgis baseeruvate tehnoloogia- ja kunstiinstitutsioonide külastamiseks.

Taavi Suisalu kunstnikupraktika vaatleb kriitiliselt tehnoloogia arengut ning selle mõju meid ümbritsevale keskkonnale ning inimeste käitumisele, tajudele ja mõtlemisele. Suisalu avab oma seni mahukaima isikunäituse tänavu augusti lõpus Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM).

International Studio & Curatorial Program (ISCP) on üks tuntumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone New Yorgis, mis pakub residentuuriprogrammi kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskusesse kuulub 35 ateljeed, 2 galeriid ja projektiruum. Programm on suunatud eelkõige kunstiprofessionaalidele, kes on rahvusvahelist tuntust saavutamas ning kellele residentuur annaks võimaluse intensiivselt oma loomingule keskenduda ning uusi kontakte luua. Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet, Laura Põld ja Mia Raadik.

ISCP-EKKAK residentuur toimub 1. oktoobrist kuni 30. novembrini.