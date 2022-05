San Hani avaldas tulevalt albumilt teise singli "Ekstaas"

"Selleks, et tõusta üles taevasse, on vaja pilli. Ekstaas on lugu lahtilaskmisest ja vabadusest. Meie eesmärk on luua selline laul, mis oleks nagu puhas kristall. Et jõuda ekstaasini läbi tantsu ja muusika. Sest narkot ei olegi vaja," ütles San Hani.

"Võtame uue projektiga MEMO teadlikult sihiks teha eksperimentaalset popmuusikat, mida varem Eestis kuuldud pole. Värsked saundid tuttaval helimaastikul, äratundmisrõõm võõras kohas – see on meie eesmärk," kirjeldas San Hani peagi ilmuvat albumit.

San Hani (Henrik Rakitin) on räppar, kes varem avaldanud albumi "YX" (2020, koos Metaboraga), "Autorollo" (2018, koos Luurel Varasega), "Solaris" (2016, koos San Kryga).

Metabora (Nathan Tulve) on uue elektroonilise muusika produtsent ja artist, kes produtseerinud artistidele nii Eestis kui ka välismaal, osalenud Red Bull Music Academyl ning teinud helikujunduse Tallinna arhitektuuribiennaalile.