Lexsoul Dancemachine avaldas videosingli "Lazy Breeze"

Lexsoul Dancemachine avaldas muusikavideo palale "Lazy Breeze", mis on ühtlasi teine singel juunis ilmuvalt lühialbumilt "Lex On The Beach". Singlise esitlus toimub Funk Embassy Suareel reedel, 20. mail Botikus.

"Laksberg pakkus selle demo välja ja pani sellele nimeks "Lazy Breeze". Kui koorus meie uue EP kontseptsioon, haarasin sellest pealkirjast kinni ning üritasin sõnadesse tuua kesksuvist leitsakut," kommenteeris Robert Linna.

"Sõnad kirjutasin keset talve, kõige külmemal ja lumisemal ajal. Ütleme nii, et päris hea väljakutse oli visualiseerida end palavasse randa päevitama."

Singli klaveripartii salvestati Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) laval Steinway klaveriga. Kuna Joonas Mattias Sarapuu oli vahetult enne haigestunud, mängis põhikäigu sisse Robert ise. Loo mõte on, et "on hästi palav, lähme koos ujuma.

"Eks seal on ka romantiline alatoon juures, ja lisaks mõte, et puhkus on ikkagi vaja välja teenida. Samuti see tunne, kui kuuma ilma käes mahedat briisi tunned. Või see, kui hüppad vette – täielik jahutus. Just "laisk tuuleiil" kujundas terve EP suunda. Olime väga lähedal, et ka lühialbumi nimeks "Lazy Breeze" panna," avas bänd tagamaid.

Ka videovõtted toimusid külmal ajal – märtsis. Paras väljakutse, sest puudus igasugune jume, et suvist vaibi välja mängida. "Nägime välja nagu keedupelmeenid. Õnneks grimmikunstnikud päästsid olukorra," rääkis Linna.

Muusikavideo režissöör on Rasmus Lill ja operaator Lee Kelomees. Üldiseks stilistikaks sai valitud suvine retrohõng ning videokeeleks laisavõitu lo-fi.

"Mul on hea meel, et Lex minuga lo-fi'd teha tahtis, tänapäeval võib-olla võtavad bändid end natuke liiga tõsiselt ja me soovisime midagi lihtsat, lolli ja lahedat teha," nentis Lill.

Videosingli esilinastus toimub reedel, 20. mail Botikus, tantsuüritusel Funk Embassy Suaree. Muusikat valivad Heidy Purga, Robert Linna, Martin Laksberg ja Henrik Ehte.

Kollektiivi Lexsoul Dancemachine kuuluvad Robert Linna vokaalil ja perkussioonidel, Martin Laksberg basskitarril, Jürgen Kütner kitarril, Kristen Kütner kitarril, Joonas Mattias Sarapuu klahvpillidel ning Caspar Salo löökpillidel.