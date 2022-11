Pildid: Positiiv galeriis avati Lee Kelomehe näitus "Ilus ebamugavus"

Lee Kelomees selgitas, et teda paeluvad inimene ja kehakeel ning see, kuidas keha kaudu on võimalik sõnu kasutamata jutustada. "Olen selgeks saanud, et sõnad on tihtipeale üleliigsed. Luule on tore: paari sõnaga saab kujutada tervet maailma. Sama võimas väljendusvahend on ka keha."

Kunstnik tõdes, et kuigi liikumine nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil on edasiviiv jõud, jääme tihtipeale kinni. "Kordame sama mõtet, kõnnime ühte ja sama rada mööda," mainis ta ja lisas, et teda hakkas huvitama ebamugavus, mis on elu paratamatu osa, kuid mida iga hinna eest vältida soovime. "Tahan näidata, et ebamugavuse kogemine ei ole alati negatiivne, vaid liigutab samuti edasi. Nii nagu lapsena on kõndima õppimine kannatust nõudev ja raske, on seda ka uued ja võõrad kogemused kogu täiskasvanuea vältel, kus püsti jäämiseks tuleb enne mitu korda kukkuda."

Lee Kelomees on vabakutseline fotograaf, kes hetkel õpib TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituutis kinematograafiat. Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala lõpetas ta 2018. aastal. "Ilus ebamugavus" on Lee esimene isikunäitus, grupinäitustel on ta osalenud alates 2016. aastast. Lee fotosid on avaldatud kultuuriväljaannetes Sirp, Müürileht, Värske Rõhk. Tema film "Laagna tee tunne(l)" sai Arsi filmifestivali "AFF" 2019 parima filmi auhinna.

Näitus "Ilus ebamugavus" on Positiiv galeriis avatud kuni 9. detsembrini.