Fotograaf Lee Kelomees: rasked hetked on mind enim kasvatanud

Fotonäituse idee tõukus mõttest, et elu ebamugavaid olukordi ei maksa karta, vaid neist julgelt läbi minna.

"Ma olen pool elu olnud häbelik inimene ja hästi suur muretseja, ühel hetkel tundsin, et ei jaksa enam. Tegelikult on see kõik inimlik, ilus ja vajalik ja arendab. Need kõige raskemad hetked elus ongi kõige rohkem edasi viinud ja kasvatanud," rääkis Kelomees.

Olles ka ise tantsimisega tegelnud, valis Kelomees teema käsitlemiseks kaamera ette tantsija Pääsu-Liis Kensi, kes läbi keha ja mitmesuguste pooside inimese erinevaid olemise viise väljendab.

"Ma andsin talle mingid märksõnad, palusin tal end kuidagi rohkem sõlme siduda ja sellest jälle lahti tulla, mis olekski ka metafoor sellele loole," selgitas fotograaf.

Metafoore peitub ka fotode värvides või nende puudumises. "Tahtsin pildistada päikselises ruumis, mis võimendaks ilu ebamugavuses. Must-valgete fotode puhul meeldis mulle sulptuursus, mida keha tekitab, ta muutus graafiliseks ja abstraktsemaks."

Lee Kelomehe fotonäitust "Ilus ebamugavus" saab galerii Positiivis vaadata kuni 9. detsembrini.