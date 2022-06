Universal Music Eesti tegi lepingu Soome bändiga Teflon Brothers

Kolmapäeval toimus Helsingis Eesti saatkonnas pressikonverents, kus bänd Teflon Brothers teatas oma plaadilepingu üleminekust Universal Musicu Eesti filiaali. Bändiliikmeted said kätte oma e-residentsuse sertifikaadid ja andsid teada, et on nüüd Eesti bänd.

Teflon Brothersi liikmed selgitasid, et nad on Universaliga töötanud aastaid ja nüüd otsustasime proovida midagi täiesti uut. "Eesti muusikamaastik on väga hästi modelleeritud ja traditsioonilisel laulumaal peetakse ka räpist väga lugu. Eesti populaarseim artist nublu, kes on koos Mikael Gabrieliga välja lasknud kaks suurt hitti, on meie uus tiimikaaslane, samuti ka Eesti populaarseim bänd 5MIINUST."

Samuti kinnitas bänd, et nende värske singel "Eesti (On My Mind)" ei jää kindlasti nende ainsaks Eesti-teemaliseks lauluks. "Kuigi oleme saanud Eesti e-kodakondsuse, siis praegu jääme veel siiski elama Soome ja räpime edasi oma emakeeles. Aga kindlasti soovime koostööd teha kohalike artistudega," sõnasid nad.

"Eesti On My Mind" on töötlus Juice Leskineni samanimelisest 1983. aastal ilmunud loost, mis on muudetud tänaseks armastuslooks Eesti vastu. Juice Leskinen esines ka 1988. aastal Tallinna Lauluväljakul toimunud Glasnost Rockil, mis oli Nõukogude Eesti esimene rokifestival ja laulva revolutsiooni allikas.