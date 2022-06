Eesti lühifilm sai rahvusvahelisel filmifestivalil peaauhinna

"Heiki teisel pool" on must komöödia, mis räägib loo 23-aastasest Heikist, kes oma hiljuti lahkunud vanaisa kodus aset leidval peol liigse alkoholi tarvitamise tõttu sureb ning leiab end teispoolsusest, kus peab silmitsi seisma surma tagajärgedega.

""Heiki teisel pool" on film nooreks olemisest, suureks kasvamisest ning sellega kaasnevast vastutusest. Suureks kasvamine on pikk protsess ning tegelikku täiskasvanuks saamist ei defineeri numbrid passis. Vahel võimegi mõista elu tõelisi väärtuseid alles surivoodil. Heiki astub oma esimesed sammud täiskasvanuks saamise suunas, kui otsustab aidata oma vanaisa üle jõe teispoolsusesse, et too saaks jälle kokku oma armastatud naisega," selgitas Aule.

Film võitis rahvusvahelisel noorte režissööride konkursil Young Directors Award (YDA) žürii eriauhinna 6-30-minutiliste lühifilmide kategoorias. Konkursi auhinnad anti välja 23. juunil Cannes'is paralleelselt samal ajal toimunud rahvusvahelise reklaamifestivaliga.

Noorte režissööride konkursi YDA eesmärgiks on avastada ja julgustada andekaid noori režissööre, et anda neile võimalus lüüa kaasa erinevates filmi- ja reklaamiprojektides üle maailma ning tuua valdkonda uusi talente. Lühifilmide kategoorias konkureerivad omavahel lühi- ja reklaamfilmid, veebisarjad ning telesaadete ja voogesitusplatvormi episoodid, mille pikkus jääb vahemikku 6-30-minutit.

Nafta Films produtsent Andreas Kask selgitas, et igas YDA konkursi kategoorias antakse välja 2 auhinda – Põhja-Ameerika ja Euroopa žürii võidutöö. Lisaks antakse välja žürii eriauhind, kui mõlema žürii eelistus võitja osas kattub ja just selle auhinna "Heiki teisel pool" võitiski.

Režissöör Katariina Aule, stsenarist Sven-Sander Paas, operaator Martin Venela, kunstnik Kamilla Kase, produtsent Andreas Kask ja tootja Nafta Films.

Eestis linastub film kinodes aasta teises pooles.