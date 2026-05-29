Stsenaristide gild kuulutas välja esimese stsenaariumikonkursi võitjad

Filmistsenaariumi auhinna pälvis Grete Rahi lugu nimega „Pool taevast põleb" Autor/allikas: Eesti Stsenaristide Gild
28. mail anti üle Eesti Stsenaristide Gildi korraldatud esimese eraldiseisva stsenaariumikonkursi auhinnad.

Võistlus toimus kahes kategoorias. Täispika mängufilmi puhul tuli esitada juhtlause ja stsenaarium, seriaali puhul hooaja kaare kirjeldus ja pilootosa stsenaarium. Kokku esitati konkursile 15 tööd, nendest 8 filmi ja 7 sarja. Tööde esitamise tähtaeg oli 1. märts. 

Filmistsenaariumi auhinna pälvis Grete Rahi lugu nimega "Pool taevast põleb", auhinnaks 2000 eurot, mille pani välja Tallifornia. Sarja stsenaariumi võitjaks kujunes projekt nimega "Udna," mille autoriks on Katariina Libe, auhinnaks 1000 eurot Eesti Stsenaristide Gildi poolt.

Filmitööde finalistide hulgas olid veel Reeli Reinausi "Varastatud tulevik" ja Krista Jutti "Rippuda vee ja taeva vahel," sarjade finaalis Liis Seina "Kõik on mängus" ja Kristiina Jalasto-Kallase "Patricia." Lisaks sai eriauhinna Krismar Rosin, kes võitis nädalase residentuuri Tallifornia Lääne-Eesti metsamajakeses. 

Stsenaariumeid hinnati kahes voorus. Esimene lugemine tehti Eesti Stsenaristide Gildi juhatuse liikmete Leana Jalukse ja Birk Rohelennu ning Gildi liikme ja stsenaristi Pilleriin Raudami poolt. Lõpliku valiku tegi põhižürii. Filmistsenaariumeid hindasid filmilooja Rain Rannu (Tallifornia), produtsent Riina Sildos (Amrion), produtsent Johanna Maria Tamm (Stellar Film) ja stsenarist Laura Raud (Nafta Films). Seriaalide hulgast tegid valiku Toomas Luhats (TV3), Toomas Ili (Elisa) ja Kätlin Loogus (Telia).

Võidufilmi puhul tõi Riina Sildos esile autori tugeva oskuse atmosfääri luua ning kirjeldas seda kui väga kinematograafilist coming-of-age ja esimese armastuse lugu. Birk Rohelennu arvates olid kõik laekunud tööd väga huvitavad ja omanäolised, "Udna" eristus omanäolise temaatika poolest ning oli tehniliselt väga hästi kirjutatud. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

