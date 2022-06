Eesti rahva muuseum ületas miljoni külastaja künnise

1 000 000. külastajana jõudis 29. juunil ERM-i Marite Rikkas. Teda tervitasid ERM-i töötajad ja direktor Kertu Saks. Õnnitlemisel anti üle ERM-i teaduri Reet Piiri koostatud suur rahvarõivaraamat "Rahvarõivas on norm".

"Tantsin rahvatantsuansamblis Leigarid, kus kõik saavad oma kandi rahvarõivaid kanda. Mina valin Kuusalu rahvarõivad, sest sealt on pärit minu vanavanemad," sõnas Rikkas.

ERM-i direktori Kertu Saksa sõnul on ERM koht, kus on rahvarõivaid kogutud aastast 1909, mistõttu on muuseumil täpne ülevaade sellest, millised on erinevad paikkondlikud komplektid.

Eesti rahva muuseum avas uues majas külastajatele uksed 2016. aasta oktoobris. Kui esimestel aastatel külastas muuseumi uut maja paarsada tuhat inimest aastas, siis koroona ajal langesid numbrid 100 000 külastuseni aastas. Sel aastal on külastuste arv taas tõusnud ning ka välismaalased on uuesti tee muuseumisse leidnud. Suurema osa ERM-i külastanud välisriikide turistidest moodustavad Soome, Läti, Leedu ja Saksamaa inimesed.