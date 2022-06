ERM ületab juunis miljoni külastaja künnise

Eesti rahva muuseum avas uues majas külastajatele uksed 2016. aasta oktoobris. Kui esimestel aastatel külastas muuseumi uut maja paarsada tuhat inimest aastas, siis koroona ajal langesid numbrid 100 000 külastuseni aastas. Sel aastal on külastuste arv taas tõusnud ning ka välismaalased on uuesti tee muuseumisse leidnud. Suurema osa ERMi külastanud välisriikide turistidest moodustavad meie lähiriikide Soome, Läti, Leedu, aga ka Saksamaa inimesed.

Eesti rahva muuseum on Emor Kantari uuringu järgi olnud viimastel aastatel kõige tuntum muuseum Eestis, muuseumite spontaanse tuntuse esikolmiku moodustavad ERM, Kumu kunstimuuseum ja Meremuuseum. Sel aastal kogus ERM tähelepanu ka Euroopas: maikuus võõrustati Euroopa muuseumide aastaauhindade konverentsi ja auhinnatseremooniat, mida külastasid kolleegid 60 Euroopa tippmuuseumist.

Lisaks püsinäitustele on ERM-is eksponeeritud mitu kunstinäitust. Vahetuvate näituste saalis on 2. oktoobrini avatud "Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist", mille fookuses on värvide kasutusviisid Eesti vanemas maalikunstis. Galeriis on 21. augustini avatud Kumu kunstimuuseumi näitus "Talomuro ilmaruum", mis tutvustab Lõuna-Eesti kunstnike loomingut.

ERM on avatud teisipäevast pühapäevani 10–18.