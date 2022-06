ERM-i uus näitus paneb inimesi mõtlema, kuidas numbrid neid mõjutavad

Aljas selgitas, et projekti eesmärk on uurida, kuidas andmete abil kultuuri mõjukust ühiskonnas hinnata. Muuseumi soov projektis osaledes on teada saada, kuidas külastajad mõtestavad seda, mida nad muuseumis näevad ja kuidas seda hinnata ja mõõta.

Näituse kontekstis on muuseum proovinud tuua teemat külastajakesksemaks, et panna inimest mõtlema sellele, kuidas nad nähtut mõtestavad ning kuidas numbrid inimesi mõjutavad. "Mõõtmine, andmed ja arvud on meie ümber, mistõttu kutsume üles inimesi mõtlema, mida nad ise igapäevases elus mõõdavad," sõnas Aljas.

Üheks näituse osaks on sein, kuhu on palutud külastajatel kirjutada, kuidas nemad kultuuri hindavad. Kõige enam populaarsust on kogunud variant, et kultuuri peaks hindama selle järgi kui suur oli positiivne emotsioon seda tarbides ja kuidas see on inimesi mõjutanud.

Samuti on projekti loojatel soov näha, milline mõju kultuuril ümbritsevale linnaruumile on, selleks on teadlased loonud erinevaid valemeid ja süsteeme, mille abil luua numbriline seos näiteks festivalide, hotellide ja toidukohtade külastatavuse vahel.

Aljas loodab, et aasta lõpuks, mil kogu projekt lõplikult valmis on, saavad nad andmeid edastada ka kultuurikorraldajatele, et nad saaksid kogutud tulemusi kasutada selleks, et oma auditooriumit paremini tunda. Samuti näitab üks osa näitusest seda, kuidas andmete eksponeerimine nende vaatajaid mõjutab.

Näitus "Numbripõnevus" on avatud Eesti Rahva Muuseumi osalussaalis 18. septembrini.