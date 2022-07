Rakvere Funkfestil esitatakse videomängu GTA muusikat

GTA seeria on maailma üks populaarsemaid videomänge, mille teeb muusikahuvilistele eriliseks mitmekülgne muusikavalik mängu siseraadiotes. Videomängule pühendatud kontserdil astuvad solistidena üles Marten Kuningas, Karl Vilhelm Valter, Maria Kallastu ja Marta Lotta Kukk.

"Mina kasvasin üles just GTA San Andreasega, kus pakutavates raadiojaamades kuulasin lisaks K-Rose´ile ka palju Bounce FM-i. Sealt sain tugevaid mõjutusi, mis pani mind funk'i kõrgelt hindama," ütles festivali peakorraldaja Johannes Pihlak.

Ehkki Pihlak on San Andrease koolkonna esindaja, on repertuaari valitud ka GTA Vice City muusikat.

"GTA kaudu on hea funk-muusika jõudnud ilmselt paljude noorteni, seega on videomäng funk-muusika levikule suure panuse andnud. See kontsert on meiepoolne kummardus videomängule ja kõikidele, kes seda kunagi mänginud on," selgitas Pihlak.

Rakvere Funkfesti peaesinejana astub üles Islandi eurolaulik Dadi Frey. Kodumaistest artistidest esinevad festivalil Alika Milova, Siim Aimla Funk Band koos Sofia Rubinaga, Arg Part ja Rahel.