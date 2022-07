Tartus näeb kolme välismaa kunstniku töid ühendavat näitust

Milla Aska Helsingist, Veronika Hilger Münchenist ja Paula Zarina-Zemane Riiast on koondanud näitusesaali erinevatele tõlgendustele avatud maalid. Kajastatavad teemad võivad olla ajatud, kuid ka seotud päevakajaliste sündmustega. Maalide tõlgendus jääb näitusel iga vaataja enda leida.

"Näitusel olevate tööde puhul ei ole selge, mida on täpselt kujutatud. Variante on mitmeid. Sa näed kujutist - see võib olla ema, laps, midagi religioosset või hoopis midagi muud. Niisiis on viiteid nii loodusele kui ka spirituaalsetele tähendustele. Need maalid kutsuvad mitu korda vaatama, olema uudishimulik ja avastama, mis on nende sisu," rääkis näituse kuraator Jurriaan Benschop.

Kuigi kõigi kolme kunstniku tööd on mitmetimõistetavad, erineb viis, kuidas tehniliselt maalimisele lähenetakse.

"Paula Zarinale meeldib maalida hoogsalt. Seda on näha ka tema töödes. Milla Aska maalib aga väga aeglaselt kiht kihi haaval," kirjeldas Benschop.

Näitus jääb avatuks 27. augustini.