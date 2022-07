Tallinna Arhitektuuribiennaal avalikustas konverentsiprogrammi

Lisaks teose "Are We Human? Notes on an Archaeology of Design" autori Beatriz Colomina (foto) leiab kahepäevase sümpoosioni peakõnelejate seast ka Šveitsi arhitekti Philippe Rahm'i, kes on tuntud piiride nihutamise poolest arhitektuuriskaalal, rakendades jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Temaga koos räägib samas paneelis oma uuematest töödest TAB 2015 peakuraator Claudia Pasquero.

TAB 2022 peakuraatorid Lydia Kallipoliti ja Areti Markopoulou näevad kahepäevase sümpoosioni peamise eesmärgina arutelu tekitamist arhitektuuri, toidusüsteemide ja jätkusuutliku disaini ristumiskohtade üle. Nende sõnul toob sümpoosion kokku prominentsed arhitektid ja teoreetikud, kelle südameasi on kestlikum eluviis ning kes soovivad leida lahendusi linnakeskkonnast tingitud probleemidele erinevate nurkade alt.

Sümpoosion kutsub kahe päeva jooksul osalema aruteludes teemadel, nagu "The Farm and the City", "Interspecies Alliances", "From Waste to Matter", "Slow Buildings" ja "Circular Blocks". Osalevad esinejad on tunnustatud tegijad arhitektuurist disainini, tekstiilitehnoloogiast majanduseni.

Eesti arhitektidest, arhitektuuriuurijatest ja disaineritest leiab lavalt näiteks Sille Pihlaku ja Siim Tuksami, Johan Tali, Epp Lankotsi, Siim Karro, Annika Kaldoja ja mitmed teised. Sisearhitektide tööd optimeeriva platvormi ning rahvusvahelisele turule pürgiva OCCO tekkeloost räägib nende asutaja Ander Sõõrumaa. Kogu sümpoosioni programm ja esinejad on leitavad TAB 2022 kodulehelt.

Septembrist kuni novembrini toimuv Tallinna Arhitektuuribiennaal (TAB) ootab külastajaid näitustele, konverentsile, kontsertidele ja ekskursioonidele üle Tallinna. Biennaali avanädal on 6.–11. september ning selle aasta peateema "Söödav; Ehk, ainevahetuse arhitektuur" ("Edible; Or, The, Metabolism of the Arhitecture). Peakuraatorid on Lydia Kallipoliti (USA/ Kreeka) ja Areti Markopoulou (Hispaania/ Kreeka). Eestipoolse nõustajana osaleb Ivan Sergejev.