5Loops andis välja uue albumi "Vaikus​.​.​."

Klassikalisest boombap-hiphopist eeskuju saanud 5Loopsi kuuluvad sPoom (Martti Poom), Hr. Kivi (Peeter Leet), DJ Kayot ja Otto (Suits), bändi nimi on inspireeritud nende muusika lihtsast struktuurist: kõik biidid on üles ehitatud viiest loop'ist koosnevatele jazz- ja funk-sämplitele.

5Loopsi eelmine album "2000misiganes" ilmus 2017. aastal, varem on ilmunud ka (lühi)albumid 2010LP (2010), 2012EP (2012), 2013LP (2013), "2013EP" (2013), KRICKx5LOOPS (2015, koostöös räppar Krickiga).

Aastate jooksul on 5Loops teinud koostööd kohalike artistidega, nagu Põhjamaade Hirm, Chalice, Tommy Boy, Okym Riim, Gorõ Lana, Reket, 7N, Klinika, Lord, JOC, Genka, Manipulated Mindz. Välismaa tegijatest on teiste seas kaasa teinud Ruste Juxx (US), Starang Wondah (US), Sean Price (US), JFlows (UK), APS (RU), Saydetrap (RU) ja JAG (FIN).