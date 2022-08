Viljandi vallas avatakse mälestuspink Naiskodukaitse esimesele esinaisele

6. augustil algusega kell 12 avatakse Kitsi-Tamme talus Viljandi vallas Viljandimaal Mari Raamoti nimeline mälestuspink koos infotahvliga. Pingi on valmistanud kodutütar Alexsandra Mutsu kavandi alusel sepp Tõnis Salong.

Avamisel on kohal Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, Sakala maleva uus pealik Andres Sarits ning Viljandi valla esindus. Mari Raamoti mälestusi loeb Ugala teatri näitleja Terje Pennie. Pingi avamisel esinevad Sakala ringkonna naiskodukaitsjate naisansambel, Tarvastu rahvatantsijad ja musitseerib Märt Tomp.

Sakala ringkonna esinaise Jane Koitlepa sõnul on ringkonnal suur au, et just nende piirkonnast on pärit selline naine. "Meie kohus on teda väärtustada ja au sees hoida. Ajalugu pole kunagi liiga palju. Loodan, et mälestuspingi avamine toob ka edaspidi Kitsi-Tamme tallu uudistajaid, sest Mari pole ainuke suurkuju, kes on sirgunud sellest talust," sõnas ta.

Viljandi vallavanema Alar Karu sõnul on Viljandi vallas sündinud mitmeid suurkujusid ja meie riigi ajaloos tähtsal kohal olevaid inimesi. "Üks neist on kahtlemata Mari Raamot, kes on pannud aluse Naiskodukaitse ja Kodutütarde liikumisele. Ajalugu peab mäletama ja seda tuleb järgmistele põlvkondadele edasi anda," ütles Karu.