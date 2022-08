Oleg Pissarenko tutvustab uut autoriplaati "Jalutuskäik iseendaga"

Peamiselt kitarrivirtuoosina tuntud Pissarenko on leidnud tee klaverimuusikani. Muusiku sõnul inspireeris teda enda jaoks uut pilli avastama ja õppima ühest küljest koroonaperiood, mil tekkis palju vaba aega, aga ka muutused eraelus.

"Kolisin vahetult enne koroonaaega Tartust Tallinnasse, see tõi minu jaoks kaasa olulise nihke muusikas. Samuti on mõjutajaks hiljutine abiellumine – uue albumi muusika ongi sündinud koostöös minu abikaasa Carmeniga. See kõik ei tähenda, et kitarr oleks mu elus vähem tähtis, kuid heakõlaline klaverimuusika on nende muutuste väljendus," märkis Pissarenko.

"Uut albumit võiks kirjeldada kui teraapilist kogemust – mind on järjest rohkem hakanud huvitama muusika ja teraapia ühendamine, enda sisemaailmaga ühenduse saamine läbi muusika," selgitas Oleg Pissarenko. "Uue albumiga püüan leida vastuseid küsimustele: mis on peidus nootide taga? Mida pakub palas esitatud paus? Millest koosneb ja kust pärineb muusika? Kuhu on teel inimene oma hinge arengus?"

CD "Jalutuskäik iseendaga" esitluskontsert toimub 6. augustil algusega kell 17 Arvo Pärdi keskuses Laulasmaal. Värske album on sisse mängitud Arvo Pärdi keskuse Steinway klaveril koostöös Peeter Salmela stuudioga.