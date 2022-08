Ugalas esietendub suvine rännaklavastus "Viljandi lood: Jaan"

Rännaklavastus viib Jaani jälgedes Viljandisse 1982. aastal. Nagu ütleb Jaan ise: "Ma mõtlen nii, et igal inimesel on õigus oma saatusele, eluloole, mõtteilmale ja selle jagamisele kaasinimestega". Rännakujuhid on Marika Palm ja Oskar Punga.

Etendus toimub vabas õhus ning rännaku käigus läbitakse erinevaid maastikke, mistõttu soovitatakse valida mugavad jalanõud ning riietuda ilmale vastavalt. Etendus algab Liiva tänav 3 hoovist, lõpeb Ugala teatri juures ning kestab umbes kaks tundi (ilma vaheajata).

Autor-lavastaja Marika Palm

Autor-dramaturg Liis Aedmaa

Kunstnik Gerda Sülla

Helimeister Elari Ennok