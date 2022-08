VAT teater alustab Sakala 3 teatrimajas esimest täispikka hooaega

Uut hooaega alustab teater lavastusega "Võõras", mis esietendub 21. septembril. "Võõras" on Albert Camuse jutustus mehest, kes satub mõrvasüüdistusega trellide taha ning peab seal leidma viisi, kuidas enda motiive teistele põhjendada. "Võõra" lavastab Margo Teder, dramatiseerib Mihkel Seeder ning võõra rollis astub üles Ago Soots.

13. oktoobril jõuab lavale Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiatudengi Joel Välja autorilavastus "In memoriam Bellingshausen". See on lavalugu tõestisündinud juhtumist, kui lõunanabal paiknevas Bellingshauseni uurimisjaamas töötanud teadlaste vahel lahvatas agressiivne konflikt.

Novembris tuleb ettelugemisele Eva Antsovi näidend "Kriimustatud südamed".

19. detsembril esietendub Aare Toikka lavastus "Hell häving", mis on Philip Ridley groteskne sissevaade kahe noore inimese mõttemängudesse esimesel kohtumisel. Laval astuvad üles Henessi Schmidt ja Pääru Oja.

Jaanuaris jõuab Sakala black box'i lavastus "Vivarium", mille loomingulisse tiimi kuuluvad Helen Rekkor, Sander Põldsaar, Villem Rootalu ja Mihkel Seeder. "Vivariumi" vaataja ulmevaldkonda, kus inimkond peab planeedi päästmiseks lukustama end 20 aastaks kapslitesse. Enne seda tuleb aga ära otsustada, mille alusel jaotus teha. Selleks, et planeet päästa, võtavad vaatajad etenduse ajal vastu otsuseid, moodustavad gruppe, arutlevad ja hääletavad.

Sügisel külastab teater lavastusega "Faust" Soomet ning Ameerika publiku ette jõuab Andrus Kivirähki "Alias".