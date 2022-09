Karolin Jürise VAT teatrist: värskuse loomine aitab meil püsima jääda

Sel sügisel tähistab oma 35. tegutsemisaastat VAT teater. Teatri tegevusest käisid kultuurisaates "OP" rääkimas teatri kunstiline juht Aare Toikka ja näitleja Karolin Jürise, kes tõdesid, et selleks, et teatris värskust säilitada, tuleb oma tegevust pidevalt uuesti mõtestada.

Sel sügisel alustas VAT teater oma esimest täispikka hooaega Sakala 3 majas, sest varasemalt rahvusraamatukogu ruumides tegutsenud teater pidi raamatukogu remondi tõttu asenduspinnale kolima. Sakala 3 majas on varem tegutsenud nii Vana Baskini teater kui ka NO99. "Sellel majal on pikk ajalugu ja kindlasti kõik, mis ühes kohas sünnib, sinna ka jääb," kirjeldas Toikka uue mängukoha olemust.

Praeguste plaanide põhjal kavatseb teater raamatukogu valmimisel endistesse mänguruumidesse tagasi kolida. "Eks elu näitab. Viis aastat on selline aeg, mille jooksul võib sünergia tekkida ja ka ära kustuda," märkis Toikka. "See, kuidas teatris läbi aastate sünergiat elus hoida, on üks omamoodi kunst."

Jürise sõnul on uutesse ruumidesse kolimine aidanud teatril ennast paremini mõtestada. "Me küsisime endalt, miks me teeme teatrit, millist teatrit me teha tahame ja mis asi on VAT teater. Sellega seoses püüame praegu läbida kuvandiuuendust," kirjeldas ta. "Selleks, et suuta sõnastada inimestele, millised me tahame välja paista, peame me suutma endale sõnastada, kes me oleme."

Jürise usub, et oma tegevuse uuestimõtestamine on kolimise juures oluliseks teguriks osutunud. "See teatav värskuse loomine aitab meil püsima jääda," tõdes ta.