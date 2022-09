Margo Teder: kui maailm oleks selge, siis ei oleks kunsti olemas

80. aastat tagasi kirja pandud absurdihõnguline lugu kulgeb läbi mõrvajuurdluse, kus uurija püüab aru saada, miks kinnipeetud mees kuriteo tegi.

"Meenuvad prooviperioodi alguses öeldud laused, et me ei tohi kuidagi pisendada seda tegelast," sõnas nimiosaline Ago Soots oma tegelaskuju kohta, kuid lisas, et siiski pannakse talle lavastuse jooksul diagnoos või hinnang. "Aga kes ta on minu jaoks on - pigem eneseotsingutel noormees. Salgab küll jumalat, aga pole päris ateist või nihilist."

Lavastaja Margo Teder ütleb, et tema etenduse eesmärk polegi toimunu motiive lõpuni mõista või lahti seletada. "Camus on kirjutanud ka sellise teose nagu Sisyphose müüt ja seal on üks tore tsitaat, kus ta ütleb, et kui maailm oleks selge, siis ei oleks kunsti olemas."

"Minu eesmärk oli see jutustus kanda üle teatrikeelde," lisas ta. "Ma loodan, et vaataja leiab ise üles selle filosoofilise iva."