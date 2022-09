Vanemuise teatris esietendub Edward Albee "Kolm pikka naist"

Lavastaja Priit Pedajase sõnul paneb see näidend mõtlema selle peale, mis on olnud ja mis on oluline. "Laval on kolm naist ja korraks ka nende poeg. Kui alguses mõjuvad kaks nooremat naist kui vanema hooldajad, siis hiljem selgub, et tegemist on ühe ja sama naisega tema erinevatel eluetappidel. Sõltuvalt naise vanusest muutub tema vaade elule," kirjeldas Pedajas.

Kuigi Pedajas on 1997. aastal "Kolm pikka naist" Draamateatris juba publiku ette toonud, tõdeb ta, et praegune on täiesti uus töö. "Praegune trupp ei ole Albee materjaliga varem kokku puutunud. Olen uute koostööde suhtes uudishimulik. Teeme seda nii nagu oskame ja mõistame. Kui koostöö sujub ja me mõistame üksteist, on selle tegemine rõõm. Me teeme seda naudinguga," lisas ta.

Albee näidend "Kolm pikka naist" ilmus 1994. aastal ning võitis nii nimeka Pulitzeri preemia kui ka New Yorgi teatrikriitikute auhinna.

Näidendi tõlkis eesti keelde Anne Lange. Lavastajat toetavad kunstnik Pille Jänes ja valguskunstnik Margus Vaigur. Laval astuvad üles Külliki Saldre, Piret Laurimaa, Linda Porkanen ja Ken Rüütel.