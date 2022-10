Joel Väli lavastusest "In Memoriam Bellingshausen": lava kohal hõljub lootuse helk

Tunnipikkuse sõnadeta autorilavastuse idee aluseks on kriminaalne juhtum, kus kaks polaaruurijat teineteist pussitasid. Lavastaja Joel Väli selgitas, et nad alustasidki tõestisündinud loost, mis oli 9. oktoober 2018 Antarktikas Bellinghauseni jaamas ja see lugu käib meiega mingil määral ikka kaasas, aga me oleme proovinud siis valitud vahenditega neid tundeid sealt kergitada," mainis ta.

Lavastaja lisas, et verist mõrvalugu tema loost otsida ei tule ning pigem hõljub lava kohal lootuse helk. "Selle loo kõrval on kandnud mind küsimus, kas me oleme valmis koos ümber vaatama seda ruumi, kus me oleme, ja looma uusi kokkuleppeid ning minema edasi," ütles ta.

Lavastust mängitakse oktoobris viis korda Sakala 3 teatrimajas.