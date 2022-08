Arvo Pärdi filmiõhtud toovad publikuni Pärdi muusikaga linateosed

Filmiõhtute kunstilise juhi Kaarel Kuurmaa sõnul on selle aasta üks märksõna sõjatemaatika.

"Teiselt poolt on tegemist filmimaailma vaieldamatute suurmeistrite teostega, mis on Eestis varem linastunud vaid väga eksklusiivsetel seanssidel. Valitud filmides kõlavad seekord nii "Peegel peeglis" kui ka kinolinal harvemini kasutatud teosed "Silouan's Song" ja "Stabat Mater"," kirjeldas Kuurmaa.

Reedel, 26. augustil kell 19 linastub avafilmina Itaalia kinolooja Paolo Sorrentino esimene inglisekeelne linateos "See koht siin" ("This Must Be the Place", 2011), mille ta kirjutas spetsiaalselt mitmekordsele Oscari võitjale Sean Pennile.

"See koht siin" oli esimene film, milles ta kasutas Arvo Pärdi loomingut. "See lugu on ühtaegu nii teekonnafilm, komöödia kui draama, milles on Sorrentinole äratuntavaid värvikaid misanstseene ning Sorrentino ihuoperaatori Luca Bigazzi alati peadpööritavalt võluv kaameratöö."

Filmi juhatab sisse Kaarel Kuurmaa.

Laupäeval, 27. augustil kell 17 tuleb näitamisele Saksa režissööri Werner Herzogi dokumentaalfilm "Pimeduse õppetunnid" ("Lessons of Darkness", 1992), mis on üles võetud 1991. aastal vahetult Lahesõja lõppemise järel Kuveidis.

"Film on tervikuna niivõrd unenäoline, et pole ime, et Herzog ise eelistab sellest filmist mõtelda mitte kui dokumentaalist, vaid kui ulmefilmist." Enne filmi linastust räägib Werner Herzogi autorikäekirjast režissöör Raimo Jõerand."

Pühapäeval, 28. augustil kell 15 lõpetab filmiõhtud Prantsuse režissööri Jean-Luc Godardi kinoessee vägivallast ja sõdadest.

"Filmis "Meie Muusika" ("Notre musique2004) kõlab tavapärasest rohkem klassikalist muusikat, mis võimaldab muusikasõbral leida palju äratundmisi." 2004. aastal valminud linateose valis rahvusvaheline filmikriitikute ühendus FIPRESCI oma hääletusel aasta parimaks filmiks.

Seansi eel tutvustab Jean-Luc Godard'i loomingut Prantsuse instituudi juht Éric Bultel.

Arvo Pärdi Keskus korraldab filmiõhtuid, mille keskmes on Arvo Pärdi muusikat kasutavad filmid, alates 2011. aastast. Filmiõhtute kunstiline juht on Kaarel Kuurmaa. Kõik filmid linastuvad Arvo Pärdi Keskuses originaalkeeles eestikeelsete subtiitritega.