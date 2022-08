Arvo Pärt pälvis Luksemburgi riikliku ordeni

Kõrge autasu andis Arvo Pärdi Keskuses üle Luksemburgi Suurhertsogiriigi suursaadik Ronald Dofing ning selle võttis oma isa nimel vastu Arvo Pärdi poeg Michael Pärt.

"Arvo Pärdi muusika ehitab silla Euroopa muusikalisest pärandist tänapäeva, alates selle juurtest gregooriuse ja Bütsantsi laulus ning Madalmaade ja Põhjamaa koorimuusika meistrite loomingus. Kuid enamgi veel, tema muusika on oma vaimse mõõtme, järelejätmatu lihtsusepüüde ja sisemise hääle siiraima väljendusega aidanud luua humanistlikumat tulevikku. Tõe ja universaalse harmoonia igatsus ületab piire. See on ka oluline õppetund praegustel keerulistel aegadel," ütles suursaadik Ronald Dofing ordeni üleandmisel.

Ordeni asutas 1841. aastal Madalmaade kuningas, Luksemburgi suurhertsog ja Limburgi hertsog Willem II ning seda antakse silmapaistvate teenete eest majanduse, ühiskondliku tegevuse, kultuuri või spordi vallas. Erandjuhtudel antakse ordenit ka välismaalastele. Tammekrooni ordeni on pälvinud näiteks prints Charles, Jaapani peaminister Shinzo Abe, Briti peaminister Winston Churchill ja Ameerika Ühendriikide president Dwight D. Eisenhower.